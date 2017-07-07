07.07.2017 16:15

Правоохранители Харьковщины задержали очередного наркоторговца (ФОТО)

Наркосодержащие вещества обнаружили у 39-летнего мужчины сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Люботинского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6.



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В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, работники полиции провели санкционированный обыск жилья 39-летнего мужчины. Ранее житель пгт Песочин неоднократно был судим за незаконный оборот наркотических веществ.

«На территории частного домовладения рецидивиста правоохранители обнаружили и изъяли 9 пластиковых бутылок с жидкостью коричневого цвета с запахом растворителя общим объемом около 16 литров - опия ацетилированного, стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью с запахом растворителя, 3 медицинских шприца общим объемом около 45 мл с остатками жидкости коричневого цвета, бумажный пакет с веществом растительного происхождения в измельченном состоянии зеленого цвета приблизительным весом 8 граммов, самодельное устройство для потребления наркотиков и принадлежности для их изготовления. По словам мужчины, вышеуказанные предметы и вещества принадлежащих ему лично и являющихся наркотическими средствами «каннабис» и «опий»», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Согласно данным официального сайта Организации Объединенных Наций по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, стоимость общего количества изъятого из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на «черном» рынке составляет около 5 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют принадлежность изъятого вещества, источник его происхождения и обстоятельства поступления к фигуранту.