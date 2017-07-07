07.07.2017 15:56

Харьковские пограничники не пустили артефакты скифских времен в Израиль

В аэропорту Днепра пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины старинных монет и наконечников для стрел.



// Госпогранслужба

Информация о возможном перемещении через границу предметов, возможно, представляющих культурную и историческую ценность, правоохранителями была получена заранее. Поэтому чемодан 37-летнего гражданина Украины, жителя Днепра, который пытался вилититы в Тель-Авив, было тщательно проверено.



При осмотре чемоданы в ней были обнаружены закамуфлированные в коробке из стартового пакета одного из мобильных операторов 18 монет Ольвии (Дельфин) и 15 наконечников для стрел (скифских времен).



В настоящее время продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия. Принадлежность к культурным и историческим ценностям обнаруженных предметов будет установлена ​​после проведения экспертизы.