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07.07.2017  15:56   

Харьковские пограничники не пустили артефакты скифских времен в Израиль

В аэропорту Днепра пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины старинных монет и наконечников для стрел.


// Госпогранслужба

Информация о возможном перемещении через границу предметов, возможно, представляющих культурную и историческую ценность, правоохранителями была получена заранее. Поэтому чемодан 37-летнего гражданина Украины, жителя Днепра, который пытался вилититы в Тель-Авив, было тщательно проверено.

При осмотре чемоданы в ней были обнаружены закамуфлированные в коробке из стартового пакета одного из мобильных операторов 18 монет Ольвии (Дельфин) и 15 наконечников для стрел (скифских времен).

В настоящее время продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия. Принадлежность к культурным и историческим ценностям обнаруженных предметов будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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