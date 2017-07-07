Харьковские пограничники не пустили артефакты скифских времен в Израиль

В аэропорту Днепра пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины старинных монет и наконечников для стрел.
Информация о возможном перемещении через границу предметов, возможно, представляющих культурную и историческую ценность, правоохранителями была получена заранее. Поэтому чемодан 37-летнего гражданина Украины, жителя Днепра, который пытался вилититы в Тель-Авив, было тщательно проверено.
При осмотре чемоданы в ней были обнаружены закамуфлированные в коробке из стартового пакета одного из мобильных операторов 18 монет Ольвии (Дельфин) и 15 наконечников для стрел (скифских времен).
В настоящее время продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия. Принадлежность к культурным и историческим ценностям обнаруженных предметов будет установлена после проведения экспертизы.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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