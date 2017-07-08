08.07.2017 11:53

В Харькове горел производственный цех, пострадал 12-летний ребенок

Во время пожара в производственном здании спасатели эвакуировали 5 человек.



// ГСЧС

7 июля в 8:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в производственной двухэтажном здании на ул. Москалевской, 167 в Новобаварский районе Харькова. В данном здании располагалось сразу несколько предприятий различной специализации.



К месту происшествия немедленно прибыли 5 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. По результатам проведения разведки стало известно, что пожар произошел на втором этаже здания в цехе по переработке резиновых отходов, которые горели на площади 15 кв.м. В результате пожара образовалось плотное задымление всего второго этажа.



Спасатели немедленно приняли меры по тушению огня, дымоудаления и поиска людей, которые не успели покинуть опасную зону. Спасатели нашли и вывели на свежий воздух 5 человек, среди которых оказалась 1 ребенок (12-тилетний мальчик). В результате пожара он получил ожоги и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.



В 08:83 пожар удалось локализовать, а в 09:40 - полностью ликвидировать. В его тушении принимали участие 23 человека личного состава ГСЧС и 5 единиц техники.



Установлением обстоятельств и причины данной чрезвычайной ситуации занимаются правоохранительные органы.