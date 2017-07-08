На Пушкинской «подрезали» мотоциклиста

Авария произошла в ночь с 7 на 8 июля напротив дома 41.
По предварительной информации, водитель мотоцикла Suzuki следовал со стороны улицы Веснина в сторону площади Поэзии в крайней правой полосе.
У дома 41 мотоцикл столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, водитель которого пытался совершить маневр разворота.
В результате ДТП пострадал водитель Suzuki. Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
День склоняет к общительности и легкости, хорош день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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