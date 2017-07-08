08.07.2017 12:56

На Пушкинской «подрезали» мотоциклиста

Авария произошла в ночь с 7 на 8 июля напротив дома 41.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель мотоцикла Suzuki следовал со стороны улицы Веснина в сторону площади Поэзии в крайней правой полосе.



У дома 41 мотоцикл столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, водитель которого пытался совершить маневр разворота.



В результате ДТП пострадал водитель Suzuki. Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.