На Салтовке избили работника газовой заправки

В тяжелом состоянии с травмами головы 50-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.
Информация о событии, которое произошло на улице Леся Сердюка, поступила в Киевский отдела полиции 8 июля от сторожа соседнего магазина. С его слов стало известно, что неизвестные на автомобиле почти до смерти избили работника заправки.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре установлено, что обстановка в помещении заправки нарушена, но деньги из кассы не исчезли.
Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Работники полиции устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. Проводятся все необходимые мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
День склоняет к общительности и легкости, хорош день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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