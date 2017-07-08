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08.07.2017  13:47   

На Салтовке избили работника газовой заправки

В тяжелом состоянии с травмами головы 50-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.


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Информация о событии, которое произошло на улице Леся Сердюка, поступила в Киевский отдела полиции 8 июля от сторожа соседнего магазина. С его слов стало известно, что неизвестные на автомобиле почти до смерти избили работника заправки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре установлено, что обстановка в помещении заправки нарушена, но деньги из кассы не исчезли.

Следственным решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Работники полиции устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. Проводятся все необходимые мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Тэги:  избиение, полиция, харьков
 
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