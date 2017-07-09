09.07.2017 11:42

ДТП на Салтовке: водитель в неотложке

Авария произошла около часа ночи 9 июля на на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Василия Стуса (бывш. Механизаторская).



// Патрульная полиция

По предварительной данным, водитель ВАЗ 2106 ехал в сторону улиці Валентиновсккой и на перекрестке с улицей Василия Стуса водитель ВАЗ пытался вернуть налево.

При этом ВАЗ не предоставил преимущество движения автомобилю Scoda Octavia, ехавшему во встречном направлении, в результате сего произошло столкновение.



Водителя «шестерки» госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи с политравмами.



На месте работала следственно-оперативная группа.