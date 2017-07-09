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09.07.2017  11:42   

ДТП на Салтовке: водитель в неотложке

Авария произошла около часа ночи 9 июля на на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Василия Стуса (бывш. Механизаторская).


// Патрульная полиция

По предварительной данным, водитель ВАЗ 2106 ехал в сторону улиці Валентиновсккой и на перекрестке с улицей Василия Стуса водитель ВАЗ пытался вернуть налево.

При этом ВАЗ не предоставил преимущество движения автомобилю Scoda Octavia, ехавшему во встречном направлении, в результате сего произошло столкновение.

Водителя «шестерки» госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи с политравмами.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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