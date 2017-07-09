ДТП на Салтовке: водитель в неотложке

Авария произошла около часа ночи 9 июля на на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Василия Стуса (бывш. Механизаторская).
По предварительной данным, водитель ВАЗ 2106 ехал в сторону улиці Валентиновсккой и на перекрестке с улицей Василия Стуса водитель ВАЗ пытался вернуть налево.
При этом ВАЗ не предоставил преимущество движения автомобилю Scoda Octavia, ехавшему во встречном направлении, в результате сего произошло столкновение.
Водителя «шестерки» госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи с политравмами.
На месте работала следственно-оперативная группа.
День хорош для любого общения, но есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость!
Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.
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