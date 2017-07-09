80-летнего мужчину задавил грузовой поезд

По предварительным данным, 80-летний житель пгт. Краснопавловка переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции 8 июля в 11:05.
Установлено, что на железнодорожной станции «Краснопавловка» грузовым поездом сообщением «Лозовая - Харьков - сортировочный» был травмирован 80-летний местный житель.
Пострадавший в тяжелом бессознательном состоянии во время доставления в Лозовскую больницу умер в машине скорой медицинской помощи.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.
Проводится проверка.
День хорош для любого общения, но есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость!
Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.
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