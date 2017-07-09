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09.07.2017  12:49   

80-летнего мужчину задавил грузовой поезд

По предварительным данным, 80-летний житель пгт. Краснопавловка переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.


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Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции 8 июля в 11:05.

Установлено, что на железнодорожной станции «Краснопавловка» грузовым поездом сообщением «Лозовая - Харьков - сортировочный» был травмирован 80-летний местный житель.

Пострадавший в тяжелом бессознательном состоянии во время доставления в Лозовскую больницу умер в машине скорой медицинской помощи.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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