09.07.2017 12:49

80-летнего мужчину задавил грузовой поезд

По предварительным данным, 80-летний житель пгт. Краснопавловка переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.



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Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции 8 июля в 11:05.



Установлено, что на железнодорожной станции «Краснопавловка» грузовым поездом сообщением «Лозовая - Харьков - сортировочный» был травмирован 80-летний местный житель.



Пострадавший в тяжелом бессознательном состоянии во время доставления в Лозовскую больницу умер в машине скорой медицинской помощи.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.



Проводится проверка.