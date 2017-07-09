На харьковском предприятии разбился рабочий

Мужчина, в возрасте около 40-лет, доставлен в реанимационное отделение Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями.
ЧП произошло 8 июля на предприятии, расположенном на улице А. Матросова. Для установления обстоятельств по адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.
Со слов свидетелей, повреждения мужчина получил во время выполнения работ по окраске и по собственной неосторожности упал с высоты около 5 метров на бетонные плиты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
День хорош для любого общения, но есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость!
Выходные будут теплыми и преимущественно пасмурными, но без существенных осадков.
В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.
влажн.:
давл.:
ветер: