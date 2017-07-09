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09.07.2017  13:54   

На харьковском предприятии разбился рабочий

Мужчина, в возрасте около 40-лет, доставлен в реанимационное отделение Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями.


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ЧП произошло 8 июля на предприятии, расположенном на улице А. Матросова. Для установления обстоятельств по адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.

Со слов свидетелей, повреждения мужчина получил во время выполнения работ по окраске и по собственной неосторожности упал с высоты около 5 метров на бетонные плиты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  травма, полиция, харьков
 
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