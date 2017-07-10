Мужчина прыгнул под поезд метро

Машинист электропоезда, въезжающего на станцию «Ботанический сад» увидел прыгнувшего на путь мужчину и применил экстренное торможение.
Это произошло сегодня, 10 июля, 9:07, сообщается в официальном паблике Харьковского метрополитена.
С контактного рельса было снято напряжение.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям работников метро, удалось избежать трагедии.
9:13 - напряжение подано, движение на линии восстановлено.
Мужчину, прыгнувшего на рельсы, передали сотрудникам полиции. Правоохранители выясняют подробности случившегося.
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.
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