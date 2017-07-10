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10.07.2017  10:18   

Мужчина прыгнул под поезд метро

Машинист электропоезда, въезжающего на станцию «Ботанический сад» увидел прыгнувшего на путь мужчину и применил экстренное торможение.


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Это произошло сегодня, 10 июля, 9:07, сообщается в официальном паблике Харьковского метрополитена.

С контактного рельса было снято напряжение.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям работников метро, удалось избежать трагедии.

9:13 - напряжение подано, движение на линии восстановлено.

Мужчину, прыгнувшего на рельсы, передали сотрудникам полиции. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

 

Тэги:  метро, харьков
 
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