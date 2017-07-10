10.07.2017 10:47

На Окружной ВАЗ «догнал» грузовик: машина всмятку

Авария произошла около часа ночи 10 июля на Окружной дороге, на повороте в сторону Роганского мусорного полигона.



// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили ЗИЛ и ВАЗ 2108.

Водителя ВАЗа госпитализировали ло приезда полиции.

Водитель ЗИЛ сообщил, что он собирался повернуть на Роганский полигон, и в этот момент в него сзади врезался автомобиль ВАЗ.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.