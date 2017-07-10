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10.07.2017  10:51   

На Салтовке женщина «шагнула» из окна девятого этажа

Как отметили в полиции, при жизни самоубийца была душевно уязвимым человеком.


// Facebook

ЧП произошло 9 июля на улице Амосова, о нем сообщили в Немышлянский отдел полиции в 16:36.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что 40-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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