На Салтовке женщина «шагнула» из окна девятого этажа

Как отметили в полиции, при жизни самоубийца была душевно уязвимым человеком.
ЧП произошло 9 июля на улице Амосова, о нем сообщили в Немышлянский отдел полиции в 16:36.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что 40-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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