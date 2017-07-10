На Карповском спуске перевернулся «Москвич» (ФОТО)

Водителя госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Авария произошла около 8:00 утра 9 июля на Карповском спуске
По предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич» двигался по улице Большая Гончаровская в сторону улицы Семинарской, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.
Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.
Cегодня англичане отмечают фестивалем события известной эротическо-социальной легенды.
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