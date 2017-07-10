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10.07.2017  11:30   

На Карповском спуске перевернулся «Москвич» (ФОТО)

Водителя госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.


// Патрульная полиция

Авария произошла около 8:00 утра 9 июля на Карповском спуске

По предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич» двигался по улице Большая Гончаровская в сторону улицы Семинарской, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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