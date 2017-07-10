 
Главная Новости Криминал и происшествия За долг матери женщина отобрала у дочери телефон
10.07.2017  12:00   

За долг матери женщина отобрала у дочери телефон

Правоохранители Харьковщины задержали женщину за совершение грабежа.


// Facebook

В дежурную часть поступил звонок от 47-летней женщины, которая сообщила, что знакомая отобрала у ее 14-летней дочери телефон.

Как выяснили полицейские, злоумышленницей оказалась 68-летняя жительница города Первомайский, у которой при себе находился телефон подростка.

Последняя объяснила, что мать девушки была должна ей 200 гривен и для того, чтобы должница скорее вернула деньги, она зашла к ней в дом и отобрала у девочки мобильный телефон.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Тэги:  ограбление, грабеж, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Криминал и происшествия На улице с женщины сорвали цепочку 02.07 Криминал и происшествия В Харькове очередное нападение на кредитное учреждение 26.06 Криминал и происшествия Под Харьковом подорвали и ограбили банкомат
 
 

Видео

Первый вице-мер Игорь Терехов показал как продвигается реконструкция сада Шевченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 