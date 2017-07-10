10.07.2017 12:00

За долг матери женщина отобрала у дочери телефон

Правоохранители Харьковщины задержали женщину за совершение грабежа.



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В дежурную часть поступил звонок от 47-летней женщины, которая сообщила, что знакомая отобрала у ее 14-летней дочери телефон.

Как выяснили полицейские, злоумышленницей оказалась 68-летняя жительница города Первомайский, у которой при себе находился телефон подростка.

Последняя объяснила, что мать девушки была должна ей 200 гривен и для того, чтобы должница скорее вернула деньги, она зашла к ней в дом и отобрала у девочки мобильный телефон.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.