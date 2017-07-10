Жителя Южного сбил насмерть поезд

Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции 9 июля в 7:16.
Установлено, что вблизи железнодорожной станции «Зеленый Гай», расположенной в г. Южное, обнаружено тело 35-летнего местного жителя, травмированое поездом.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Проводится проверка.
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