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10.07.2017  12:58   

Жителя Южного сбил насмерть поезд

Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции 9 июля в 7:16.


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Установлено, что вблизи железнодорожной станции «Зеленый Гай», расположенной в г. Южное, обнаружено тело 35-летнего местного жителя, травмированое поездом.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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