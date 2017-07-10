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10.07.2017  13:16   

Ответил на оскорбление: житель Харьковщины порезал односельчанина

В совершении преступления сотрудники Харьковского отдела полиции разоблачили 65-летнего жителя поселка Высокий.


mykharkov
26-летнего местного жителя бригада скорой медицинской помощи доставила в Мерефянскую городскую больницу с проникающим ранением живота.
 
«В совершении преступления полицейские разоблачили 65-летнего жителя поселка Высокий. Как выяснилось, в тот вечер мужчина вместе со своей женой находился у киоска, рядом с компанией молодых людей, которые распивала спиртные напитки. Будучи навеселе, ребята начали приставать к супругам и оскорблять. В результате 65-летний мужчина нанес одному из парней ножевое ранение», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нож, конфликт, харьков
 
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