10.07.2017 13:16

Ответил на оскорбление: житель Харьковщины порезал односельчанина

В совершении преступления сотрудники Харьковского отдела полиции разоблачили 65-летнего жителя поселка Высокий.



mykharkov

26-летнего местного жителя бригада скорой медицинской помощи доставила в Мерефянскую городскую больницу с проникающим ранением живота.

«В совершении преступления полицейские разоблачили 65-летнего жителя поселка Высокий. Как выяснилось, в тот вечер мужчина вместе со своей женой находился у киоска, рядом с компанией молодых людей, которые распивала спиртные напитки. Будучи навеселе, ребята начали приставать к супругам и оскорблять. В результате 65-летний мужчина нанес одному из парней ножевое ранение», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.