10.07.2017 14:32

Грабителя харьковских кредитных учреждений задержали в зоне АТО

По обоснованному подозрению в совершении пяти разбойных нападениях на кредитные учреждения мужчину задержали во время следственных действий в зоне проведения антитеррористической операции в Славянске.



// Нацполиция

Как сообщили в полиции, 25-летний мужчина с мая текущего года задержанный нападал на коммерческие учреждения на территории Харьковской, Донецкой и Днепровской областей, где, угрожая пистолетом или ножом, овладевал деньгами. Общая сумма награбленного составляет 78000 гривен.



Вещественные доказательства изъяты.



Досудебное расследование открыто по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.