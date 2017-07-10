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10.07.2017  14:32   

Грабителя харьковских кредитных учреждений задержали в зоне АТО

По обоснованному подозрению в совершении пяти разбойных нападениях на кредитные учреждения мужчину задержали во время следственных действий в зоне проведения антитеррористической операции в Славянске.


// Нацполиция

Как сообщили в полиции, 25-летний мужчина с мая текущего года задержанный нападал на коммерческие учреждения на территории Харьковской, Донецкой и Днепровской областей, где, угрожая пистолетом или ножом, овладевал деньгами. Общая сумма награбленного составляет 78000 гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Досудебное расследование открыто по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, грабеж, полиция, харьков
 
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