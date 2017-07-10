10.07.2017 14:41

Из «ювелирки» в Первомайске украли 3 килограмма золота (ФОТО)

Полицейские Харьковщины разыскивают лиц, которые обокрали салон ювелирных изделий



police.kharkov

В Первомайский отдел полиции позвонила женщина и сообщила, что в салоне ювелирных украшений в городе Первомайский, где она работает продавцом, ночью неизвестные совершили кражу.

«Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа. Спустились на первый этаж, где проломили стену, проникли в помещение салона ювелирных украшений и похитили 3 килограмма 100 граммов ювелирных украшений», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Эксперты устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию лиц, причастных к преступлению.

ФОТО:ГУНП