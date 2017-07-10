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10.07.2017  14:41   

Из «ювелирки» в Первомайске украли 3 килограмма золота (ФОТО)

Полицейские Харьковщины разыскивают лиц, которые обокрали салон ювелирных изделий


police.kharkov
В Первомайский отдел полиции позвонила женщина и сообщила, что в салоне ювелирных украшений в городе Первомайский, где она работает продавцом, ночью неизвестные совершили кражу.
 
«Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа. Спустились на первый этаж, где проломили стену, проникли в помещение салона ювелирных украшений и похитили 3 килограмма 100 граммов ювелирных украшений», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Эксперты устанавливают сумму нанесенного ущерба.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию лиц, причастных к преступлению.
 
 
 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, золото, харьков
 
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