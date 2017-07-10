Трое молодчиков ворвались в дом пенсионера, избили и забрали сбережения

В разбойном нападении на пенсионера разоблачены 28, 29 и 34-летний мужчины.
В дежурную часть поступило сообщение от 49-летнего жителя поселка Покотиловка. Мужчина рассказал, что в дом его 61-летнего знакомого проникли неизвестные, избили, забрали сбережения, после чего скрылись.
В результате проведения четких и скоординированных действий правоохранители задержали нападавших. Ими оказались - 28-летний житель поселка Бабаи, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, 29 и 34-летние жители города Харькова.
В ходе досудебного расследования было установлено, что злоумышленники заранее спланировали свои действия. Через незапертое окно двое мужчин проникли в дом пенсионера, а их товарищ ждал во дворе. Увидев, что хозяин дома проснулся злоумышленники нанесли ему множественные удары по голове и туловищу, а затем нашли денежные сбережения и скрылись с места преступления.
Как отметил начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко, следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Мужчинам уже оглашено о подозрении в совершении преступления.
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