ДТП на Полтавском Шляхе. Есть пострадавшие

11 июля около 4.30 на перекрестке улиц Полтавский шлях и Рождественская произошло ДТП с пострадавшими.
Об єтом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительным данным, автомобиль "Ваз 2101" ехал по второстепенной улице Рождественской. При выезде на нерегулируемый перекресток с улицей Полтавский шлях водитель Ваза не предоставил преимущество в движении автомобилю "Тойота Королла", который ехал по улице Полтавский шлях, из-за чего произошло столкновение.
Водителя автомобиля Ваз доставили в больницу. Полицейские на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для оформления соответствующих материалов.
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