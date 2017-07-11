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11.07.2017  08:47   

ДТП на Полтавском Шляхе. Есть пострадавшие

11 июля около 4.30 на перекрестке улиц Полтавский шлях и Рождественская произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об єтом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительным данным, автомобиль "Ваз 2101" ехал по второстепенной улице Рождественской. При выезде на нерегулируемый перекресток с улицей Полтавский шлях водитель Ваза не предоставил преимущество в движении автомобилю "Тойота Королла", который ехал по улице Полтавский шлях, из-за чего произошло столкновение.

Водителя автомобиля Ваз доставили в больницу. Полицейские на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для оформления соответствующих материалов.

Тэги:  дтп, харьков
 
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