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11.07.2017  09:05   

На Героев Труда автобус сбил пешехода

В районе станции метро "Героев Труда" произошло ДТП с пострадавшим.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

10 июля на ул Академика Павлова, 164 автобус, ехавший по маршруту Харьков-Липцы, сбил пешехода, который перебегал дорогу от автосалона "Солли плюс".

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Тэги:  дтп, харьков, автобус
 
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