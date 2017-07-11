На Героев Труда автобус сбил пешехода

В районе станции метро "Героев Труда" произошло ДТП с пострадавшим.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
10 июля на ул Академика Павлова, 164 автобус, ехавший по маршруту Харьков-Липцы, сбил пешехода, который перебегал дорогу от автосалона "Солли плюс".
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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