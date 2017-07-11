На Харьковщине копы нашли сотни кустов мака

Во время проведения санкционированного обыска домовладения мужчины в селе Бутовка Змиевского района работники полиции обнаружили 123 наркосодержащих растения.
Об этом сообщли в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Сотрудникам Змиевского отдела полиции хозяин дома пояснил, что растения снотворного мака выросли сами.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ст. 310 ч. 1 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет ограничением свободы. Следственные действия продолжаются.
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