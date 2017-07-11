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11.07.2017  11:02   

Собутыльница украла и обналичила кредитку пенсионера

Злоумышленницу разоблачили в преступлении работники Купянского отдела полиции.


// Facebook

В полицию обратился 65-летний мужчина, обнаруживший пропажу банковской карты.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к краже причастна 32-летняя знакомая пострадавшего.

Как выяснилось, женщина находилась у мужчины в гостях. После совместного распития спиртных напитков, женщина украла у мужчины банковскую карточку, с которой сняла почти 3000 гривен. Деньги злоумышленница успела потратить на собственные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок до 3-х лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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