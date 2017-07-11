На Московском проспекте сбили велосипедиста

Авария произошла сегодня, 11 июля, около семи часов утра на Московском проспекте, 181.
По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen golf выезжая с улицы Полевой на Московский проспект в сторону Академика Павлова, по неизвестной причине совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1987 года рождения, который двигался по проспекту.
Велосипедист госпитализирован в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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давл.:
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