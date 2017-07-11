11.07.2017 10:45

На Московском проспекте сбили велосипедиста

Авария произошла сегодня, 11 июля, около семи часов утра на Московском проспекте, 181.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen golf выезжая с улицы Полевой на Московский проспект в сторону Академика Павлова, по неизвестной причине совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1987 года рождения, который двигался по проспекту.



Велосипедист госпитализирован в больницу.



На месте работает следственно-оперативная группа.