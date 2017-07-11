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11.07.2017  10:45   

На Московском проспекте сбили велосипедиста

Авария произошла сегодня, 11 июля, около семи часов утра на Московском проспекте, 181.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen golf выезжая с улицы Полевой на Московский проспект в сторону Академика Павлова, по неизвестной причине совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1987 года рождения, который двигался по проспекту.

Велосипедист госпитализирован в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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