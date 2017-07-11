Мужчина украл телефон на пляже, чтобы разбогатеть

За совершение имущественного преступления работники Змиевского отдела полиции задержали 55-летнего мужчину.
С заявлением в полицию обратился местный житель и сообщил, что на городском пляже у него исчез мобильный телефон.
Как установили правоохранители, кражу совершил 55-летний местный житель. Мужчина планировал продать украденную вещь и таким образом улучшить свое материальное положение.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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