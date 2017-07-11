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11.07.2017  13:29   

Мужчина украл телефон на пляже, чтобы разбогатеть

За совершение имущественного преступления работники Змиевского отдела полиции задержали 55-летнего мужчину.


// Нацполиция

С заявлением в полицию обратился местный житель и сообщил, что на городском пляже у него исчез мобильный телефон.

Как установили правоохранители, кражу совершил 55-летний местный житель. Мужчина планировал продать украденную вещь и таким образом улучшить свое материальное положение.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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