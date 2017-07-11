 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина обокрал своего товарища
11.07.2017  15:29   

Под Харьковом мужчина обокрал своего товарища

В совершении преступления правоохранители разоблачили 43-летнего жителя поселка Ольшаны.


// Нацполиция

Об исчезновении мобильного телефона работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 41-летний местный житель.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен товарищ заявителя.

43-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Накануне он заходил в гости к односельчанина, увидел, где хозяин дома держит телефон и решил прихватить вещь с собой, чтобы потом продать.

Своими действиями мужчина нанес потерпевшему материальный ущерб почти на 2000 гривен.

В тот же день полицейские изъяли у злоумышленника вещественное доказательство.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Мужчина украл телефон на пляже, чтобы разбогатеть 11.07 Криминал и происшествия Собутыльница украла и обналичила кредитку пенсионера 10.07 Криминал и происшествия Из «ювелирки» в Первомайске украли 3 килограмма золота (ФОТО)
 
 

Видео

В сквере "Стрелка" демонтируют плавающую ароматную композицию
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 