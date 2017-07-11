Под Харьковом мужчина обокрал своего товарища

В совершении преступления правоохранители разоблачили 43-летнего жителя поселка Ольшаны.
Об исчезновении мобильного телефона работникам Дергачевского отдела полиции сообщил 41-летний местный житель.
В результате проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен товарищ заявителя.
43-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Накануне он заходил в гости к односельчанина, увидел, где хозяин дома держит телефон и решил прихватить вещь с собой, чтобы потом продать.
Своими действиями мужчина нанес потерпевшему материальный ущерб почти на 2000 гривен.
В тот же день полицейские изъяли у злоумышленника вещественное доказательство.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
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День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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