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11.07.2017  15:45   

На Харьковщине копы выявили автомобиль с поддельными номерами

Транспортное средство задержано и поставлено на площадку временного содержания.


police.kharkov
При отработке территории Харьковской области инспекторы взвода сопровождения на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в районе села Майское остановили автомобиль «Фольксваген-Пассат» под управлением 53 летнего водителя.
 
«Во время проверки документов и проведения поверхностного осмотра транспортного средства, полицейские заметили признаки подделки номеров на кузове автомобиля и дублирующих табличках. Кроме того, на автомобиле был установлен двигатель, номер которого не отвечал информации в имеющихся базах регистрации МВД», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Правоохранители предложили водителю проследовать в ближайший сервисный центр для проведения углубленного осмотра транспортного средства экспертом, на что он согласился.
 
Полицейские продолжают проводить следственные действия.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  автомобиль, номера, подделка, харьков
 
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