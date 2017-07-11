11.07.2017 15:45

На Харьковщине копы выявили автомобиль с поддельными номерами

Транспортное средство задержано и поставлено на площадку временного содержания.



police.kharkov

При отработке территории Харьковской области инспекторы взвода сопровождения на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в районе села Майское остановили автомобиль «Фольксваген-Пассат» под управлением 53 летнего водителя.

«Во время проверки документов и проведения поверхностного осмотра транспортного средства, полицейские заметили признаки подделки номеров на кузове автомобиля и дублирующих табличках. Кроме того, на автомобиле был установлен двигатель, номер которого не отвечал информации в имеющихся базах регистрации МВД», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Правоохранители предложили водителю проследовать в ближайший сервисный центр для проведения углубленного осмотра транспортного средства экспертом, на что он согласился.

Полицейские продолжают проводить следственные действия.