Харьковские копы забрали у водителя запрещенную "биту"

На Харьковщине работники полиции обнаружили у водителя запрещенный предмет.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
При проведении поверхностного осмотра из сумки 38-летнего мужчины правоохранители изъяли предмет, похожий на ударно-дробильный устройство травматического действия «телескоп».
Мужчина пояснил, что данную вещь он приобрел несколько лет назад для самозащиты.
Для документирования и проведения дальнейшей проверки на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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