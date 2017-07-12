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12.07.2017  08:59   

Харьковские копы забрали у водителя запрещенную "биту"

На Харьковщине работники полиции обнаружили у водителя запрещенный предмет.


Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

При проведении поверхностного осмотра из сумки 38-летнего мужчины правоохранители изъяли предмет, похожий на ударно-дробильный устройство травматического действия «телескоп».

Мужчина пояснил, что данную вещь он приобрел несколько лет назад для самозащиты.

Для документирования и проведения дальнейшей проверки на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  полиция, харьков
 
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