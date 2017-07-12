12.07.2017 08:59

Харьковские копы забрали у водителя запрещенную "биту"

На Харьковщине работники полиции обнаружили у водителя запрещенный предмет.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



При проведении поверхностного осмотра из сумки 38-летнего мужчины правоохранители изъяли предмет, похожий на ударно-дробильный устройство травматического действия «телескоп».



Мужчина пояснил, что данную вещь он приобрел несколько лет назад для самозащиты.



Для документирования и проведения дальнейшей проверки на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.