12.07.2017 10:48

Квартирный вор спрятался от полиции за шторой (ФОТО)

Ночью пытались ограбить квартиру на первом этаже по улице Пермской.



// Нацполиция

Полицейские рассказали, что чигнал о проникновении в квартиру поступил в 3:13 с пульта централизованного наблюдения.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели открытую решетку на окне, поврежденное металлопластиковое окно и разбитое стекло балконной двери.



Инспектор-дежурный батальона Управления полиции охраны выяснил, что с объекта на пульт продолжают поступать сигналы о срабатывании извещателей охранной сигнализации, поэтому вор еще находился в квартире. Наряд реагирования полиции охраны немедленно перекрыл все входы и выходы, ожидая приезда доверенного лица владельца жилья. Через несколько минут полицейские охраны зашли в помещение, внимательно осматривая каждую из комнат.



«Подозреваемый скрывался на подоконнике за шторой, - рассказал старший экипажа полиции охраны Артем Алексеев. - Он пытался сопротивляться, чем заставил нас в рамках действующего законодательства применить наручники. В присутствии представителя владельца квартиры и двух свидетелей был проведен поверхностный осмотр. Задержанный при себе имел отвертку и сумку, в которую успел спрятать украденные 350 долларов США и почти 4300 гривен».



Правонарушитель признался, что следил за квартирой несколько часов, звонил в дверь, чтобы убедиться в отсутствии хозяев. Совершить кражу мужчина решился из-за трудного материального положения.



Задержанного в служебном авто полиции охраны доставили в Новобаварский отдел полиции, где выяснилось, что гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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