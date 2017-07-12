Мужчина решил спор с помощью ножа: его «противник» в тяжелом состоянии в больнице

В совершении преступления сотрудники Лозовского отдела полиции разоблачили 31-летнего местного жителя.
Как сообщили в полиции, на улице между мужчинами возникла ссора. В результате 31-летний житель Лозовой достал из кармана раскладной нож и нанес своему знакомому два ножевых ранения в область грудной клетки и живот.
настоящее время пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья стабильно тяжелое.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Сейчас злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.
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