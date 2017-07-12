12.07.2017 11:38

Мужчина решил спор с помощью ножа: его «противник» в тяжелом состоянии в больнице

В совершении преступления сотрудники Лозовского отдела полиции разоблачили 31-летнего местного жителя.



// Facebook

Как сообщили в полиции, на улице между мужчинами возникла ссора. В результате 31-летний житель Лозовой достал из кармана раскладной нож и нанес своему знакомому два ножевых ранения в область грудной клетки и живот.

настоящее время пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Сейчас злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.