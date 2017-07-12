12.07.2017 12:00

Вчера в Харькове произошло два самоубийства

События произошли в Основянском и Индустриальном районах города.



// Facebook

Вчера в 10:05 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение, что 58-летняя женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на шестом этаже на улице Сергея Грицевца. При жизни женщина злоупотребляла спиртными напитками.

В 17:45 в Основянском районе 31-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с крыши 9-этажного дома по месту жительства. Парень при жизни болел психическими расстройствами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.