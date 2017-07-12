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12.07.2017  12:58   

Два брата варили наркотики в посадке

Правонарушителей разоблачили оперативники Дергачевского отдела полиции.


// Нацполиция

Как сообщили в полиции, 34 и 32-летние братья, жители Новых Дергачей, разместились в лесопосадке неподалеку от железнодорожной станции и варили опий.

Полицейские изъяли 6 мл опия ацетилированного и посуду для приготовления наркотиков. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Как объяснили мужчины, опий они готовили для собственного потребления.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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