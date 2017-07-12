12.07.2017 14:17

Харьковские правоохранители задержали банду квартирных воров (ФОТО)

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Московского отдела полиции задержали этническую преступную группу с международными связями, члены которой на территории Харькова и области занимались совершением краж из квартир путем подбора ключей и взлома замков.



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По словам начальника ГУНП в Харьковской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Дмитриева, в состав преступной группировки входили двое граждан Грузии - мужчины 47 и 28 лет, квалифицированные квартирные воры, ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных преступлений и 35-летняя харьковчанка. Женщина занималась сбытом похищенного имущества через Интернет.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что действия указанной группы координировались через граждан Грузии - один из которых является «вором в законе». Человек в настоящее время проживает в Турции.

«10 июля оперативники УКР ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Московского отдела полиции задержали 28-летнего мужчину при попытке совершения кражи из квартиры, расположенной на улице Командарма Корка. У мужчины было найдено и изъято профессиональное орудие для квалифицированного излома секретов замков», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

По «горячим следам» также был задержан 47-летний гражданин Грузии, который является организатором преступной группировки, в которую входил 28-летний мужчина и 35-летняя женщина. Злоумышленница занималась сбором информации о квартирах состоятельных лиц и выставляла так называемые «метки» с целью проверки наличия хозяев квартир.

За постановлениями Московского районного суда города Харькова правоохранители провели обыски помещений подозреваемых. В ходе обысков изъяты похищенные вещи из квартирных краж более чем 40 фактов преступной деятельности, зарегистрированных на территории почти всех районов города Харькова, наркотические вещества и граната «РГД-5» с запалом.

Сейчас проводится досудебное расследование по статье 185 ч. 3 «кража» Уголовного кодекса Украины. Один из членов группы уже арестован, в отношении других решается вопрос об избрании меры пресечения.

ФОТО:ГУНП