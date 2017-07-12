12.07.2017 14:28

Угнанный три года назад дорогой автомобиль пытались вывезти в Россию

В пункте пропуска «Чугуновка» пограничники Харьковского отряда обнаружили автомобиль марки «Porsche Cayenne», который находился в розыске.



// Госпогранслужба

Так, в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «Porsche Cayenne» 2013 выпуска под управлением гражданина Украины.



При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпола и установлено, что данный автомобиль находится в розыске как похищенный в Украине в 2014 году.



Пограничники сразу же задержали водителя и дорогостоящий автомобиль и проинформировали представителей Национальной полиции.