Угнанный три года назад дорогой автомобиль пытались вывезти в Россию

В пункте пропуска «Чугуновка» пограничники Харьковского отряда обнаружили автомобиль марки «Porsche Cayenne», который находился в розыске.
Так, в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «Porsche Cayenne» 2013 выпуска под управлением гражданина Украины.
При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпола и установлено, что данный автомобиль находится в розыске как похищенный в Украине в 2014 году.
Пограничники сразу же задержали водителя и дорогостоящий автомобиль и проинформировали представителей Национальной полиции.
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