12.07.2017 15:29

На «Гоптовке» украинец пытался за взятку провести россиянку

Пограничники задокументировали попытку дачи взятки.



// Госпогранслужба

Вчера в пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке на вход в Украину прибыла гражданка России 1983 года вместе с гражданином Украины 1985 года рождения.

Во время паспортного контроля пограничники установили, что женщина превысила сроки пребывания на территории Украины и не будет пропущена на территорию Украины.

Во время составления документов об отказе в пропуске через государственную границу Украины гражданки России, человек, который следовал с ним, попытался «решить» вопрос и предложил пограничникам денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей РФ за содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и после составления всех необходимых документов гражданина Украины передали сотрудникам полиции.

В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).