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12.07.2017  15:56   

ДТП возле Саржина Яра: таксиста забрала скорая

Авария произошла сегодня, 12 июля, около двух часов дня на перекрестке улиц Есенина и Отакара Яроша.


// Патрульная полиция

По предварительным данным водитель автомобиля Daewoo Lanos, одной из службы такси города, двигался по улице Отакара Яроша со стороны улицы Деревянко в сторону проспекта Науки.

По словам водителя Lanos, на перекрестке с улицей Есенина со второстепенной догори выскочил неизвестный автомобиль, и таксисту пришлось выехать на встречку, где произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla.

Водителя Daewoo госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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