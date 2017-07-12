12.07.2017 15:56

ДТП возле Саржина Яра: таксиста забрала скорая

Авария произошла сегодня, 12 июля, около двух часов дня на перекрестке улиц Есенина и Отакара Яроша.



// Патрульная полиция

По предварительным данным водитель автомобиля Daewoo Lanos, одной из службы такси города, двигался по улице Отакара Яроша со стороны улицы Деревянко в сторону проспекта Науки.



По словам водителя Lanos, на перекрестке с улицей Есенина со второстепенной догори выскочил неизвестный автомобиль, и таксисту пришлось выехать на встречку, где произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla.



Водителя Daewoo госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



На месте работает следственно-оперативная группа.