ДТП возле Саржина Яра: таксиста забрала скорая

Авария произошла сегодня, 12 июля, около двух часов дня на перекрестке улиц Есенина и Отакара Яроша.
По предварительным данным водитель автомобиля Daewoo Lanos, одной из службы такси города, двигался по улице Отакара Яроша со стороны улицы Деревянко в сторону проспекта Науки.
По словам водителя Lanos, на перекрестке с улицей Есенина со второстепенной догори выскочил неизвестный автомобиль, и таксисту пришлось выехать на встречку, где произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla.
Водителя Daewoo госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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