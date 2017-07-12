12.07.2017 15:49

На Харьковщине перекрыли международный канал контрабанды оружия (ФОТО, ВИДЕО)

Функционирование мощного канала контрабанды огнестрельного оружия в Украине разоблачила в Харьковской области Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры.



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Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В состав международной преступной группировки, причастной к организации вооруженной контрабанды, входили как граждане Украины, так и граждане нескольких стран Европы, а также лица с двойным гражданством. Злоумышленники незаконно ввозили боевые пистолеты известных иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов Флобера калибра 4 мм, не запрещенных к перевозке через государственную границу. В Украине контрабандное оружие реализовывалась через Интернет.

Сотрудники спецслужбы при содействии Государственной фискальной службы задержали двух контрабандистов при попытке незаконного ввоза 43-х пистолетов марок Glock, Beretta, Colt, Browning, CZ, Astra, Bersa.

Во время обысков по местам проживания фигурантов дела и в хранилищах злоумышленников изъято еще около 300 единиц пистолетов, автоматов и пулеметов иностранного и отечественного производства, комплектующие к огнестрельному оружию, инструменты для его переделки, банковские карты. Пригодность изъятого оружия к стрельбе боевыми патронами будет определена экспертными исследованиями.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда огнестрельного оружия) и ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.