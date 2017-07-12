Грабителя, сорвавшего цепочку, догнали патрульные

Ограбление произошло в полдень 12 июля на Тракторной улице.
Женщина заявила патрульным, что несколько минут назад неизвестный молодой человек сорвал с нее золотую цепочку и побежал в сторону Московского проспекта.
Не теряя времени, полицейские вместе с заявительницей последовали в то же сторону.
Проверив территорию возле станции метро "Дворец Спорта", полисмeны двинулись дальше. Направляясь по Московскому проспекту, женщина заметила своего обидчика и указала на него патрульным.
Для выяснения всех обстоятельств полисмeны задержали мужчину. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у гражданина украденные украшения заявительницы.
На место вызвали следственно-оперативную группу Немышлянского района. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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