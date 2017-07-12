Возле Мемориала столкнулись ВАЗ и Honda (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 12 июля, около четырех часов дня на Белгородском шоссе, напротив Мемориала Славы.
Как сообщили патрульным свидетели, водитель ВАЗ 2104 ехал по 1-му Лесопарковскому переулку, по неизвестной причине выехал на перекресток с Белгородским шоссе на запрещающий сигнал светофора.
В этот момент в боковую часть транспортного средства на большой скорости въехал автомобиль Honda Pilot.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа.
Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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