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12.07.2017  17:04   

Возле Мемориала столкнулись ВАЗ и Honda (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 12 июля, около четырех часов дня на Белгородском шоссе, напротив Мемориала Славы.


// Патрульная полиция

Как сообщили патрульным свидетели, водитель  ВАЗ 2104 ехал по 1-му Лесопарковскому переулку, по неизвестной причине выехал на перекресток с Белгородским шоссе на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент в боковую часть транспортного средства на большой скорости въехал автомобиль Honda Pilot.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа.

Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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