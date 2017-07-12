12.07.2017 17:04

Возле Мемориала столкнулись ВАЗ и Honda (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 12 июля, около четырех часов дня на Белгородском шоссе, напротив Мемориала Славы.



// Патрульная полиция

Как сообщили патрульным свидетели, водитель ВАЗ 2104 ехал по 1-му Лесопарковскому переулку, по неизвестной причине выехал на перекресток с Белгородским шоссе на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент в боковую часть транспортного средства на большой скорости въехал автомобиль Honda Pilot.



В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа.



Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



На месте работает следственно-оперативная группа.