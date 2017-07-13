13.07.2017 09:08

На Харьковщине у мужчины нашли пакет с наркотиками

Во время обыска у жителя Змиевского района копы обнаружили наркосодержащие вещества.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Сотрудникам Змиевского отдела полиции хозяин дома пояснил, что выращивал и хранил растения для собственного употребления.



Во время проведения санкционированного обыска домовладения 41-летнего мужчины в селе Зидьки Змиевского района работники полиции обнаружили 36 кустов конопли, 100 граммов сушеного мака, килограмм сушеного вещества, похожего на каннабис, килограмм пороха и металлический предмет, представляющий собой часть огнестрельного оружия времен Второй мировой войны длиной 55 см со спусковым механизмом.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.