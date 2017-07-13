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13.07.2017  09:13   

Житель Харьковщины высадил более 300 кустов запрещенного мака

У жителя Змиевского района на огороде правоохранители обнаружили незаконные посадки мака.


Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

По подсчетам правоохранителей, 64-летний мужчина на собственном огороде высадил 331 куст наркосодержащих растений. Хозяин дома уверяет, что посеял и выращивал мак для собственных нужд без цели сбыта.

В Богодуховский отдела полиции поступило заявление от местного жителя о том, что человек на территории огородные участки незаконно выращивает растения мака.

Начальник Богодуховского отдела полиции рассказал, что во время осмотра места проживания 64-летнего мужчины работники полиции изъяли растения снотворного мака и направили их на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.

Тэги:  полиция, харьков
 
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