13.07.2017 09:13

Житель Харьковщины высадил более 300 кустов запрещенного мака

У жителя Змиевского района на огороде правоохранители обнаружили незаконные посадки мака.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

По подсчетам правоохранителей, 64-летний мужчина на собственном огороде высадил 331 куст наркосодержащих растений. Хозяин дома уверяет, что посеял и выращивал мак для собственных нужд без цели сбыта.



В Богодуховский отдела полиции поступило заявление от местного жителя о том, что человек на территории огородные участки незаконно выращивает растения мака.



Начальник Богодуховского отдела полиции рассказал, что во время осмотра места проживания 64-летнего мужчины работники полиции изъяли растения снотворного мака и направили их на экспертизу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.