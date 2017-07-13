За сутки копы поймали одного пьяного водителя

Харьковские копы отчитались о событиях на дорогах за сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Во время надзора за дорожным движением работниками полиции за сутки выявлено и задокументировано 38 нарушений Правил дорожного движения.
Выявлено 1 случай управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – стараться удержаться от конфликтов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.
Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа.
влажн.:
давл.:
ветер: