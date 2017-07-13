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13.07.2017  09:53   

За сутки копы поймали одного пьяного водителя

Харьковские копы отчитались о событиях на дорогах за сутки.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Во время надзора за дорожным движением работниками полиции за сутки выявлено и задокументировано 38 нарушений Правил дорожного движения.

Выявлено 1 случай управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Тэги:  полиция, харьков
 
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