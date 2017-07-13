13.07.2017 09:53

За сутки копы поймали одного пьяного водителя

Харьковские копы отчитались о событиях на дорогах за сутки.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Во время надзора за дорожным движением работниками полиции за сутки выявлено и задокументировано 38 нарушений Правил дорожного движения.



Выявлено 1 случай управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.