13.07.2017 11:19

На Харьковщине начальница почтового отделения инсценировала ограбление

Жительница поселка Варваровка Волчанского района сымитировала разбойное нападение на отделение «Укрпочты» и завладела деньгами учреждения на сумму более 5 тысяч гривен.



kp.by

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, событие произошло 13 мая. В Волчанский отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 54-летняя начальница отделения «Укрпочта». Женщина рассказала, что около 10:00 неизвестный, одетый в камуфлированную одежду и «Балаклаву», зашел в помещение почты и неожиданно набросился на нее. По ее словам, мужчина сначала бросил ей в глаза белый порошок, затем связал ей руки и ноги скотчем и забрал из сейфа деньги в сумме около 5 тысяч гривен. Нападающий взял ключи от входной двери, закрыл женщину в отделении и скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что факта совершения преступления не было, а потерпевшая все придумала. Женщина самостоятельно рассыпала стиральный порошок на рабочем месте и на пол, разбросала предметы, связала себе руки и ноги скотчем. После этого позвонила своему мужу и сообщила о совершении нападения на нее. Прибыв на помощь жене в помещение почты, мужчина вызвал полицию», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Сейчас следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.