Ночью патрульные искали водителя с наркотическим опьянением (ФОТО)

У задержанных мужчин в машине нашли наркотические вещества.
В ночь на 13 июля заявитель сообщил на горячую линию 102 о двух неизвестных, которые, предположительно приняв наркотики, поехали на легковой машине ВАЗ 2114.
Похожий по описанию автомобиль правоохранители увидели на улице Шeвченко. В авто находился водитель с пассажиром, при этом оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Во время поверхностного осмотра транспортного средства патрульные обнаружили в салоне сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожей на наркотическое.
Полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции.
Кроме того, во время общения с водителем, патрульные обнаружили у последнего признаки наркотического опьянения. 28-летний гражданин в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Пока следственно-оперативная группа документировала вероятный факт хранения и транспортировки наркотических средств, патрульные составили в отношении водителя авто ВАЗ 2114 административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч.5 ст.121 КоАП Украины.
Любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – стараться удержаться от конфликтов.
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