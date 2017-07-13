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13.07.2017  13:59   

Ночью патрульные искали водителя с наркотическим опьянением (ФОТО)

У задержанных мужчин в машине нашли наркотические вещества.


// Патрульная полиция

В ночь на 13 июля заявитель сообщил на горячую линию 102 о двух неизвестных, которые, предположительно приняв наркотики, поехали на легковой машине ВАЗ 2114.

Похожий по описанию автомобиль правоохранители увидели на улице Шeвченко. В авто находился водитель с пассажиром, при этом оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во время поверхностного осмотра транспортного средства патрульные обнаружили в салоне сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожей на наркотическое.

Полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции.

Кроме того, во время общения с водителем, патрульные обнаружили у последнего признаки наркотического опьянения. 28-летний гражданин в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Пока следственно-оперативная группа документировала вероятный факт хранения и транспортировки наркотических средств, патрульные составили в отношении водителя авто ВАЗ 2114 административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и вынесли постановление по ч.5 ст.121 КоАП Украины.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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