 
Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной Горе легковушка «вписалась» в автобус (ФОТО)
13.07.2017  13:04   

На Холодной Горе легковушка «вписалась» в автобус (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 июля, около восьми утра на улице Полтавский Шлях, 188.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, выезжая на Полтавский Шлях с  внутриквартальной дороги, не предоставил преимущество автобусу MAN 16360, выполнявшему рейс Харьков – Песочин, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавших в ДТП нет.

Полицейские составили административный протокол по статье 124 на водителя автомобиля Skoda.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину 12.07 Криминал и происшествия Возле Мемориала столкнулись ВАЗ и Honda (ФОТО) 12.07 Криминал и происшествия ДТП возле Саржина Яра: таксиста забрала скорая
 
 

Видео

В Харькове с 2011 года 387 семей получили квартиры, благодаря реализации жилищных программ и финансированию из городского бюджета
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 