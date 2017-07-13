На Холодной Горе легковушка «вписалась» в автобус (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 июля, около восьми утра на улице Полтавский Шлях, 188.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, выезжая на Полтавский Шлях с внутриквартальной дороги, не предоставил преимущество автобусу MAN 16360, выполнявшему рейс Харьков – Песочин, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавших в ДТП нет.
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