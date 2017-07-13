13.07.2017 13:04

На Холодной Горе легковушка «вписалась» в автобус (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 июля, около восьми утра на улице Полтавский Шлях, 188.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, выезжая на Полтавский Шлях с внутриквартальной дороги, не предоставил преимущество автобусу MAN 16360, выполнявшему рейс Харьков – Песочин, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавших в ДТП нет.



Полицейские составили административный протокол по статье 124 на водителя автомобиля Skoda.