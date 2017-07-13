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13.07.2017  14:29   

Похищения, вымогательство, разбой: экс-начальники силовых структур МВД организовали преступную группу

Злоумышленники задержаны и находятся под стражей.


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Правоохранительными органами Харьковской области обезврежена преступная организация в составе шести человек под руководством бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Харьковской области и бывшего начальника сектора аналитической разведки указанного управления.

Как сообщили в Генпрокуратуре, указанные лица в течение ноября 2015 - март 2016 совершали на территории Харькова разбойные нападения – похищали потерпевших с применением физического насилия.

Действуя таким образом, участники преступной организации завладели денежными средствами потерпевших на сумму 73 тысячи долларов США, 4 тысячи евро, 182 тысячи гривени другим имуществом.

Указанные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Организаторам преступной группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Источник:   Генпрокуратура
 Тэги:  опг, разбой, прокуратура, харьков
 
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