13.07.2017 16:29

Оставить след в родном городе: 18-летний парень попался на краже кабеля (ФОТО)

Своими действиями злоумышленник нанес предприятию материальный ущерб на сумму около 4000 гривен.



// Нацполиция

В Харьковский отдела полиции обратился представитель предприятия и сообщил, что в городе Мерефа неизвестные совершили кражу медного электрического кабеля.



В ходе проведения оперативных действий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Следствием было установлено, что злоумышленник причастен еще к 4 аналогичных преступлений. Похищенный кабель он сдавал в пункт приема металлолома.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Действия молодого квалифицированы по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.