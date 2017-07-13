Оставить след в родном городе: 18-летний парень попался на краже кабеля (ФОТО)

Своими действиями злоумышленник нанес предприятию материальный ущерб на сумму около 4000 гривен.
В Харьковский отдела полиции обратился представитель предприятия и сообщил, что в городе Мерефа неизвестные совершили кражу медного электрического кабеля.
В ходе проведения оперативных действий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель. Следствием было установлено, что злоумышленник причастен еще к 4 аналогичных преступлений. Похищенный кабель он сдавал в пункт приема металлолома.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Действия молодого квалифицированы по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – стараться удержаться от конфликтов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.
Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа.
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