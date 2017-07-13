13.07.2017 18:56

Водитель «Лады» потерял сознание и врезался в маршрутку (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 июля, около 16.20 на улице Любви Малой.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобиль ВАЗ 21099 и маршрутный автобус.

Водитель заявил полицейским, что, якобы, потерял сознание во время управления транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.



Водителя «Лады» госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства и причины ДТП выясняла следственно-оперативная группа.