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13.07.2017  18:56   

Водитель «Лады» потерял сознание и врезался в маршрутку (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 июля, около 16.20 на улице Любви Малой.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобиль ВАЗ 21099 и маршрутный автобус.

Водитель заявил полицейским, что, якобы, потерял сознание во время управления транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.

Водителя «Лады» госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства и причины ДТП выясняла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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