Водитель «Лады» потерял сознание и врезался в маршрутку (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 13 июля, около 16.20 на улице Любви Малой.
Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобиль ВАЗ 21099 и маршрутный автобус.
Водитель заявил полицейским, что, якобы, потерял сознание во время управления транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом.
Водителя «Лады» госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства и причины ДТП выясняла следственно-оперативная группа.
Любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – стараться удержаться от конфликтов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.
Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа.
влажн.:
давл.:
ветер: