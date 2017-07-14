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14.07.2017  08:53   

На проспекте Гагарина столкнулись машины

13 июля перекрестке улиц Льва Ландау и Гагарина произошло ДТП.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. 

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Sportage, который ехал по главной дороге. После чего автомобили столкнулись. 

После ДТП пассажиру автомобиля Hyundai стало плохо и его доставили в больницу. 

Тэги:  дтп, харьков
 
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