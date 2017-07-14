14.07.2017 08:53

На проспекте Гагарина столкнулись машины

13 июля перекрестке улиц Льва Ландау и Гагарина произошло ДТП.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson на регулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Sportage, который ехал по главной дороге. После чего автомобили столкнулись.

После ДТП пассажиру автомобиля Hyundai стало плохо и его доставили в больницу.