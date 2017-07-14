14.07.2017 09:49

В Харькове за сутки ограбили два кредитных учреждения

13 июля на улице Сумской и проспекте Гагарина произошли ограбления кредитных учреждений.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Около 16:30 в Киевский отдел полиции поступила информация о совершении разбойного нападения на кредитное учреждение. Предварительно установлено, что в помещение зашел неизвестный с медицинской маской на лице. Угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами из кассы в сумме почти 14 000 гривен.



В 17:40 в Основянский отдел полиции поступило аналогичное сообщение. Прикрывая лицо рукой и угрожая предметом, похожим на пистолет, неизвестный вынес из помещения учреждения почти 10 000 гривен.



В ходе опроса пострадавшие почти одинаково описали правоохранителям внешний вид нападающего и предоставили похожи приметы: рост 180-185 см, рубашка белая с черным, светлые брюки и кепка, смуглый оттенок кожи.



С мест происшествия изъяты вещественные доказательства. Факты событий внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.