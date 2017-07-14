14.07.2017 10:23

Оперативники Харьковщины нашли убийцу, который расчленил труп женщины и выбросил в реку (ФОТО)

В ходе внезапной ссоры из-за ревности злоумышленник задушил знакомую, тело расчленил и выбросил в реку Северский Донец в Изюмской области.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, 31 марта 55-летний житель города Изюм заметил в реке тело человека. Прибыв на место, работники Изюмского отдела полиции на расстоянии около 5 метров от берега обнаружили тело женщины в возрасте 20-40 лет, без головы и нижних конечностей.

Следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции установили, что погибшей является 38-летняя местная жительница. В то время женщина находилась в розыске, как без вести пропала уже 10 дней. По факту совершения дерзкого преступления правоохранители начали поиски злоумышленника.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно со Следственным управлением ГУНП в Харьковской области и работниками Изюмского отдела полиции разоблачили в совершении убийства ранее судимого 60-летнего мужчину. Он родился и долгое время жил в Донецкой области, в 2015 году после освобождения из мест лишения свободы приехал к сестре в общежитие в город Изюм. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления.

«В день трагедии 38-летняя местная жительница пришла к мужчине в гости. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора. Из-за ревности злоумышленник задушил гостью и перенес ее тело в кладовую. Через несколько дней мужчина решил избавиться от следов преступления. Для этого он перенес тело пострадавшей в свою комнату, снял с нее одежду, ножом и ножовкой расчленил тело. Затем злоумышленник в сумке вынес части тела к реке Северский Донец. А вернувшись домой, порвал большинство вещей женщины и выбросил вместе с ее мобильным телефоном в мусорный бак возле общежития», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

У себя в комнате человек оставил ножи, которыми расчленил тело женщины, а ножовку с другими инструментами продал на рынке за 150 гривен.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Сейчас следственные действия продолжаются.